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Рябков отметил, что КНР не готова к переговорам по вооружениям
Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

Украинский спецназ прошёл сертификацию НАТО

 Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане
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 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

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13:38   24 Июня 2019
Россия

Рябков заявил, что США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана

Рябков заявил, что США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США, грозя Ирану новыми санкциями, идут на осознанное обострение ситуации. 

«То, что американцы грозят новыми санкциями, имею в виду, их введут, это отражение линии именно на обострение, осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации», — заявил Рябков.

В понедельник США намерены сообщить о введении новых санкций против Ирана. Поводом для этого послужил сбитый Ираном беспилотник. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал новые «существенные санкции» против Тегерана. При этом он не стал уточнять, какие будут приняты меры, однако заявил, речь пойдет о ядерном оружии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #иран #рябков

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