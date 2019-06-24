Рябков заявил, что США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США, грозя Ирану новыми санкциями, идут на осознанное обострение ситуации.

«То, что американцы грозят новыми санкциями, имею в виду, их введут, это отражение линии именно на обострение, осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации», — заявил Рябков.

В понедельник США намерены сообщить о введении новых санкций против Ирана. Поводом для этого послужил сбитый Ираном беспилотник. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал новые «существенные санкции» против Тегерана. При этом он не стал уточнять, какие будут приняты меры, однако заявил, речь пойдет о ядерном оружии.