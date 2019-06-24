Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Планы Роспотребнадзора по ужесточению контроля качества грузинского вина не имеют ничего общего с протестами в столице страны Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 24 июня.

«Нет, к безопасности это не имеет никакого отношения… Здесь нет никакого политического конфликта», — объяснил он.

Инициатива — превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность россиян.

«Роспотребнадзор выполняет свои функции по проверке качества поставляемой в нашу страну продукции из многих стран на постоянной основе. То же самое делают с нашей продукцией в других странах», — заключил официальный представитель Кремля.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.