Количество безработных россиян снизилось за неделю на 0,3%

Количество официально безработных россиян за прошлую неделю снизилось на 0,3% и составило 762 тысячи человек. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Минтруда.

«С 11 по 18 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 762,1 тыс.», — сказано в сообщении.

Ведомство отметило снижение численности безработных в 54 регионах. В 25 субъектах России, напротив, отмечен рост. Речь идет о республиках Тыва, Северная Осетия-Алания, Мордовия и Чувашской Республике, Забайкальском крае, Костромской, Астраханской, Ростовской, Брянской и Ульяновской областях.

Меньше всего безработных за неделю стало в республиках Крым, Татарстан и Марий Эл, Челябинской, Мурманской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, а также в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.