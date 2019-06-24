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12:09   24 Июня 2019
Россия

Матвинеко заявила, что РФ не использует энергоресурсы как рычаги давления

Матвинеко заявила, что РФ не использует энергоресурсы как рычаги давления

РФ никогда не будет использовать свои энергоресурсы для политического или экономического давления. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В понедельник Матвиенко выступила на форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета, передает 24 июня РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, энергетическую безопасность можно обеспечить только при прозрачном и конструктивном взаимодействии всех сторон рынка. 

«В ее основе должны лежать равные, понятные для всех правила игры, взаимное уважение и здоровый прагматизм», — отметила она. 

Матвиенко отдельно подчеркнула, что РФ никогда не будет пользоваться энергетическими ресурсами как рычагом экономического или политического давления. 

Она также отметила, что многие вызовы в области развития нефтегазовой отрасли связаны с меняющейся геополитической ситуацией в мире. 

25 июня в Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. Мероприятие проходит раз в три года в одной из 70 стран, которых входят в организацию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #матвиенко #политика #общество #энергоресрусы

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