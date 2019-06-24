Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

12:10   24 Июня 2019
Россия

Задержание на Украине севастопольца Резуника назвали в Госдуме провокацией

Задержание на Украине севастопольца Резуника назвали в Госдуме провокацией

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией задержание на Украине Степана Резуника, подозреваемого в участии в крымском народном ополчении.

«К сожалению, мы видим продолжение враждебной политики в отношении Крыма и крымчан со стороны киевских властей. Задержание Степана Резуника – это явная провокация, которая не должна оставаться без ответа. Человек не осуществлял никаких противоправных действий, но его уже считают на Украине преступником»,  — рассказал Шермет, сообщают РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что семилетняя дочь жителя Севастополя Резуника Варвара обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца. Резуник был задержан украинскими силовиками в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области Украины.

Задержание на Украине севастопольца Резуника назвали в Госдуме провокацией

Полиция Украины подозревает Резуника в участии в незаконных вооруженных формированиях, при этом его жена отмечает, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью и не состояли в каких-либо формированиях.

«Исходя из логики украинских властей, арестовать можно всех крымчан, которые поддерживали и участвовали в крымском референдуме. А это свыше 90% населения», — сообщил Шеремет.

Депутат отметил, что из-за агрессивного отношения к российскому Крыму киевская власть демонстрирует неспособность вести диалог и посоветовал крымчанам временно воздержаться от поездок на Украину. 

Напомним, в середине июня миграционные подразделения МВД получили первые заявления на получение гражданства РФ по упрощенной схеме от бывших жителей Крыма и Севастополя.

Задержание на Украине севастопольца Резуника назвали в Госдуме провокацией

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #украина #крым #политика #севастополь #новости #общество #резуник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...