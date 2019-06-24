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12:19   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Больницы Туркестанской области Казахстана приняли 16 пострадавших от пожара и взрыва на территории воинской части в городе Арысь, сообщил советник акима, то есть главы, региона Сакен Калкаманов в Facebook 24 июня.

«Один из них — военный — направлен в областную больницу», — указано в публикации.

Стоит отметить, что в ранней редакции поста были заявлены данные о шести пострадавших, однако количество исправили на 16. РИА Новость связались с акимом, чтобы узнать причину правки.

«Цифры постоянно меняются», — объяснил он.

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Утром 24 июня в воинской части произошел пожар, который привел к разрыву боеприпасов. Военный объект находится рядом с южным городом Арысь, население которого составляет 44,3 тысячи человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение, происходит эвакуация.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил главам министерств обороны и внутренних дел, а также главе Туркестанской области в срочном порядке принять необходимые меры для ликвидации последствий разрывов снарядов, которые находятся в горящей части. К тому же, он распорядился выяснить причины инцидента.

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Автор: Анна Манц
#пожар #взрыв #пострадавшие #казахстан #часть

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