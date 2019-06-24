РФ и Мальдивы подпишут договор об отмене виз

Россия и Мальдивы обоюдно отменят визы. Соответствующее соглашение подпишут главы МИД РФ и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид 25 июня в Москве.

Во вторник Шахид прибудет с первым рабочим визитов в Россию. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.

«В рамках визита планируется подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики», — сказано в комментарии дипломатического ведомства России.

Помимо подписания договора о взаимной отмене виз, стороны обсудят перспективы и состояние двусторонних отношений. Также речь пойдет об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня.

По информации Росстата, в прошлом году Мальдивские острова посетили более 38 тысяч россиян.

Ранее Саудовская Аравия предложила РФ облегчить получение виз для инвесторов.