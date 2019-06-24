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11:56   24 Июня 2019
Россия

РФ и Мальдивы подпишут договор об отмене виз

РФ и Мальдивы подпишут договор об отмене виз

Россия и Мальдивы обоюдно отменят визы. Соответствующее соглашение подпишут главы МИД РФ и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид 25 июня в Москве. 

Во вторник Шахид прибудет с первым рабочим визитов в Россию. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости. 

«В рамках визита планируется подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики», — сказано в комментарии дипломатического ведомства России.

Помимо подписания договора о взаимной отмене виз, стороны обсудят перспективы и состояние двусторонних отношений. Также речь пойдет об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня. 

По информации Росстата, в прошлом году Мальдивские острова посетили более 38 тысяч россиян. 

Ранее Саудовская Аравия предложила РФ облегчить получение виз для инвесторов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #визы #общество #отмена виз #мальдивы

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