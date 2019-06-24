Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

 МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы

МИД РФ ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в европейские выборы
Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

Свыше 15 людей пострадали из-за горящей воинской части в Казахстане

 МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

Американские канатоходцы выполнили трюк над Таймс-сквер

 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

11:54   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку на саммит G20, который пройдет 28-29 июня.  Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 24 июня.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.

«Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию»,— говорится в сообщении.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Зеленский намерен поехать на саммит в Осаку. По словам министра, украинский лидер планировал провести на полях саммита встречи, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле такие планы не подтвердили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #g20 #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...