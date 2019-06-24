МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку на саммит G20, который пройдет 28-29 июня. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 24 июня.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.

«Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию»,— говорится в сообщении.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Зеленский намерен поехать на саммит в Осаку. По словам министра, украинский лидер планировал провести на полях саммита встречи, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле такие планы не подтвердили.