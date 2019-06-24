Свыше 100 зарубежных делегаций пригласили на «Армию-2019»

Рособоронэкспорт пригласил на военно-технический форум «Армия-2019» делегации из более чем 100 государств, рассказали в пресс-службе организации 24 июня.

«Свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов», — указано в сообщении.

Отмечается, что руководство Рособоронэкспорта встретится с 70 делегациями на полях мероприятия.

Организация ожидает, что иностранные гости заинтересуются не только разрешенной к экспорту продукцией, но и перспективными образцами вооружения и техники. В пример привели танк Т-14, боевую машину поддержки танков Т-15 на платформе «Армата», боевые машины пехоты Б-11 и К-17 на платформах «Курганец-25» и «Бумеранг» соответственно, самоходный миномет «Дрок» с калибром 82 миллиметра и зенитную самоходную установку «Деривация» с 57-миллиметровым калибром.

Военный форум «Армия-2019» стартует 25 июня в парке «Патриот», который находится в Московской области. Событие продлится до 30 июня. Выставка станет пятой по счету.