Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко представлять интересы Северной столицы в Совфеде.

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости.

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаём, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — сказал врио губернатора на встрече с Матвиенко.

По информации агентства, спикер Совфеда ответила согласием на предложение Беглова.

Напомним, исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга на сегодняшний день представляет Матвиенко.

Документы для участия в выборах Петербурга, которые пройдут в сентябре этого года, в настоящий момент подали 26 человек. Беглов стал первым кандидатом, который подал документы о выдвижении госизбирком 1 июня.

Кандидатам нужно будет составить список из трех человек, один из которых в случае победы будет представлять интересы города в Совфеде.