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11:22   24 Июня 2019
Россия

Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко представлять интересы Северной столицы в Совфеде.

Об этом 24 июня сообщает РИА Новости. 

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаём, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — сказал врио губернатора на встрече с Матвиенко. 

По информации агентства, спикер Совфеда ответила согласием на предложение Беглова. 

Напомним, исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга на сегодняшний день представляет Матвиенко. 

Документы для участия в выборах Петербурга, которые пройдут в сентябре этого года, в настоящий момент подали 26 человек. Беглов стал первым кандидатом, который подал документы о выдвижении госизбирком 1 июня. 

Кандидатам нужно будет составить список из трех человек, один из которых в случае победы будет представлять интересы города в Совфеде. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #матвиенко #петербург #политика #общество

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