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11:26   24 Июня 2019
Россия

Лавров указал, что Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии

Лавров указал, что Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны игнорируют проявления национализма и русофобии в Грузии. Такое заявление он сделал в понедельник, 24 июня, на встрече с главами российских региональных некоммерческих организаций (НКО).

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — подчеркнул министр.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #лавров #грузия #русофобия

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