Депутат Водолацкий объяснил, почему люди не пришли на фрик-митинг «в защиту Голунова»

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что вчерашний митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова стал показательным. «Защищать Голунова» с плакатами на площадь Сахарова в Москве вышло всего 1 800 человек.

«Очень мало пришло людей, потому что сейчас по делу Голунова полным ходом идет расследование, выявляются все заказчики данного преступления. Сам Голунов призывает, чтобы никто не выходил на митинги с его именем», — объяснил депутат.

Акции, которые проходили в эти выходные, себя изжили, считает Водолацкий. Ивана Голунова не нужно уже защищать. Он сам себя защитит, поэтому и призывает не выходить на митинги.

Как добавил Водолацкий, еще одним доводом в пользу остаться дома для настоящих защитников Голунова стали действия полиции и вокруг нее. Люди видят, что работа над ошибками проводится.

Депутат уверен в необходимости создания специальной службы, которая бы пресекала неправомерные действия полицейских. А что касается митингов, то даже такие стоит разрешать.

«События последних дней показывают, что все действия необходимо согласовывать. Как только возникает протест со стороны власти, сразу появляется оппозиция. Это дестабилизирует ситуацию во всех сферах общественной жизни. То, что делает Собянин — правильно», — считает Водолацкий.

Митинг в «защиту Голунова» организовали либертарианец Михаил Светов и пронавальновский «Профсоюз журналистов». Сам блогер Алексей Навальный на площадь Сахарова не пришел, его представляла — юрист ФБК Любовь Соболь. Организаторы рассчитывали привлечь до 20 тысяч человек. Но пришло в десять раз раз меньше.