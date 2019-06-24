Два российских моряка попались на воровстве в южнокорейском Пусане

Двое российских граждан обокрали магазин электроники. Случай произошел в южнокорейском городе Пусан. Местная полиция завела уголовное дело против воров. Об этом 24 июня передает агентство YOUHAP.

По информации агентства, россияне решили обокрасть магазин ночью. Они несколько раз пробирались в помещение и воровали технику, в том числе телевизоры. Сумма ущерба составила два миллиона 640 тысяч южнокорейских вон или две с половиной тысячи долларов.

Это не первый случай воровства. Один из обвиняемых 4 июня украл мясо из продуктового магазина примерно на 100 долларов.

Преступников удалось вычислить после просмотра записей с камер наблюдения. Они временно задержаны. Украденное удалось вернуть.

Известно, что обвиняемые россияне были моряками. Их судно зашло в порт Пусан.