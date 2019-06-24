Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности в войсках ЦВО

Внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе началась по решению верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 июня на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил, сообщает телеканал «Звезда».

Внезапная проверка началась в шесть утра по московскому времени, помимо войск ЦВО в полную боевую готовность приведут часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера», — сообщил Шойгу.

Другой целью учений является определение степени подготовленности войск к участию в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», уточнил министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что новый российский боевой корабль «Дмитрий Рогачев» представят на форуме «Армия-2019» в Новороссийске. Шойгу заявил, что в форуме примут участие более 130 государств и полторы тысячи предприятий: участники представят на площадке более 27 тысяч образцов техники. Министр отметил, что в этом году будет значительно расширен авиационный кластер и экспозиции, освещающие действия российских военных в Сирии.