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Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

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Идея ужесточить контроль грузинского вина не связана с беспорядками в Тбилиси

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 Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

11:52   24 Июня 2019
Весь мир

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в субботу, 22 июня, призывал жителей республики выйти на очередную крупную демонстрацию, которая пройдет 5 июля. Его выступление перед сторонниками в городе Сан-Фелип транслировал телеканал TVV.

«При поддержке мирового сообщества мы готовимся к акции протеста, которая пройдет 5 июля. Мы продолжим выходить на улицы, потому что собираемся достичь победы», - сказал оппозиционер.

Гуаидо также назвал законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «самой серьезной санкцией». По его словам, Мадуро — «единственный, кто блокирует поставки еды и медикаментов».

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Гуиадо призвал жителей Венесуэлы поучаствовать в манифестации 5 июля

Появление Гуаидо на политической сцене республики сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, стремились оправдать его незаконное самопровозглашение. Так, в начале года появился фейк о мифической «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

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Автор: Арсений Аскольский
#демонстрация #венесуэла #гуаидо

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