Пятеро российских детей, чьи родители погибли, вывезены на родину из Сирии. Об этом 24 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, забили тревогу о детях их близкие родственники, которые обратились с просьбой помочь их найти и вернуть домой. Этим вопросом по поручению Кадырова занялся глава заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, возглавлявший специально созданную группу.

Позже удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии.

«Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это — Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что их родители «погибли на чужой войне» и оставили «умирать под бомбами» и голодать еще совсем маленьких детей.

Кадыров напомнил, что с лета 2017 года из Сирии и Ирака по поручению президента Путина вывезено 158 человек. Среди них — 137 детей и 21 женщина.

Ранее сообщалось, что за сутки в Сирию из Иордании и Ливана вернулись полторы тысячи человек.