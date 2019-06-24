Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности в войсках ЦВО

Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности в войсках ЦВО

 Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

 Демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании в США

Демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании в США
Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности в войсках ЦВО

Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности в войсках ЦВО

 Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

 Демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании в США

Демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании в США
10:59   24 Июня 2019
Россия

Кадыров сообщил о доставленных из Сирии в РФ пяти девочках-сиротах

Кадыров сообщил о доставленных из Сирии в РФ пяти девочках-сиротах

Пятеро российских детей, чьи родители погибли, вывезены на родину из Сирии. Об этом 24 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

По словам главы Чечни, забили тревогу о детях их близкие родственники, которые обратились с просьбой помочь их найти и вернуть домой. Этим вопросом по поручению Кадырова занялся глава заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, возглавлявший специально созданную группу. 

Позже удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. 

«Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это — Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что их родители «погибли на чужой войне» и оставили «умирать под бомбами» и голодать еще совсем маленьких детей. 

Кадыров напомнил, что с лета 2017 года из Сирии и Ирака по поручению президента Путина вывезено 158 человек. Среди них — 137 детей и 21 женщина. 

Ранее сообщалось, что за сутки в Сирию из Иордании и Ливана вернулись полторы тысячи человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #сирия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...