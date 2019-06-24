Кадыров сообщил о доставленных из Сирии в РФ пяти девочках-сиротах
Пятеро российских детей, чьи родители погибли, вывезены на родину из Сирии. Об этом 24 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, забили тревогу о детях их близкие родственники, которые обратились с просьбой помочь их найти и вернуть домой. Этим вопросом по поручению Кадырова занялся глава заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, возглавлявший специально созданную группу.
Позже удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии.
«Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это — Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года», — сообщил Кадыров.
Он отметил, что их родители «погибли на чужой войне» и оставили «умирать под бомбами» и голодать еще совсем маленьких детей.
Кадыров напомнил, что с лета 2017 года из Сирии и Ирака по поручению президента Путина вывезено 158 человек. Среди них — 137 детей и 21 женщина.
Ранее сообщалось, что за сутки в Сирию из Иордании и Ливана вернулись полторы тысячи человек.