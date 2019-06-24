Режим ЧС объявили на юге Казахстана из-за горящей воинской части 

Чрезвычайную ситуацию объявили в Туркестанской области, которая находится на юге Казахстана, из-за пожара в воинской части. Об этом сообщил региональный глава Умирзак Шукеев 24 июня.

Помимо этого, полностью эвакуируют город Арысь, где находится военный объект.

«Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом», — сказал глава.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил главам министерств обороны и внутренних дел, а также Шукееву в срочном порядке принять необходимые меры для ликвидации последствий разрывов снарядов, которые находятся в горящей части. К тому же, он распорядился выяснить причины инцидента.

«Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», — написал он в Twitter.

Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.

Глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев отравился на место происшествия. Минобороны Казахстана призвало население не паниковать и организованно собраться у мест эвакуации.

Ранее официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщал, что сотрудники эвакуируют людей, которые живут возле воинской части.

«Сегодня в 9.20 [6.20 по московскому времени] на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области», — рассказал он.

На месте работают 30 человек и восемь единиц пожарной техники. Пострадавших нет.