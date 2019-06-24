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11:26   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Режим ЧС объявили на юге Казахстана из-за горящей воинской части

Режим ЧС объявили на юге Казахстана из-за горящей воинской части

Чрезвычайную ситуацию объявили в Туркестанской области, которая находится на юге Казахстана, из-за пожара в воинской части. Об этом сообщил региональный глава Умирзак Шукеев 24 июня.

Помимо этого, полностью эвакуируют город Арысь, где находится военный объект.

«Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом», — сказал глава.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил главам министерств обороны и внутренних дел, а также Шукееву в срочном порядке принять необходимые меры для ликвидации последствий разрывов снарядов, которые находятся в горящей части. К тому же, он распорядился выяснить причины инцидента.

«Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», — написал он в Twitter.

Режим ЧС объявили на юге Казахстана из-за горящей воинской части 

Глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев отравился на место происшествия. Минобороны Казахстана призвало население не паниковать и организованно собраться у мест эвакуации.

Режим ЧС объявили на юге Казахстана из-за горящей воинской части

Ранее официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщал, что сотрудники эвакуируют людей, которые живут возле воинской части.

«Сегодня в 9.20 [6.20 по московскому времени] на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области», — рассказал он.

На месте работают 30 человек и восемь единиц пожарной техники. Пострадавших нет.

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Автор: Анна Манц
#пожар #казахстан #часть

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