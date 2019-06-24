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Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

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11:17   24 Июня 2019
Весь мир

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об итогах визита комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и назвал встречу успешной.

Венесуэльский президент заявил, что благодаря визиту Бачелет удалось достичь прогресса в сфере защиты прав человека. Он подчеркнул, что это станет еще одним шагом на пути венесуэльского общества к развитию отношений и продвижению в области прав человека, а также отметил важность подобных инициатив для Венесуэлы и всей системы международного права.

Верховный комиссар ООН находилась в Боливарианской республике с 19 по 21 июня и успела провести ряд встреч и переговоров, в том числе и с руководством Генпрокуратуры, Верховного суда и главой Национального учредительного собрания.

Ситуация в Венесуэле обострилась после попыток оппозиционера Хуана Гуайдо организовать государственный переворот в стране при поддержке США и нескольких стран Евросоюза. Гуайдо самостоятельно провозгласил себя президентом Венесуэлы, но попытка переворота в Каракасе провалилась. Некоторые западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию, искажая реальную картину происходящего, сообщает Экономика Сегодня.

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Напомним, ранее агентство Reuters опубликовало фейковый материал про отправку в Венесуэлу российских добровольцев из так называемой «ЧВК Вагнера», якобы принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. До этого распространялся фейк об изъятии Мадуро восьми тонн золота из хранилищ венесуэльского Центробанка для вывоза из страны самолетом российской авиакомпании. Оба информационных вброса были быстро опровергнуты не только другими СМИ, но и теми источниками, которые их распространили.

Президент Венесуэлы рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #новости #весь мир #венесуэла #мадуро #каракас

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