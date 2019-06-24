Гендиректора Chanel обокрали в центре Москвы на два миллиона рублей

Гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена обокрали в Москве. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, неизвестный похитил у Шенена телефон Apple. Случай произошел рядом со зданием факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Затем через приложение Apple Pay злоумышленик списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей», — уточнил он.

Факт инцидента подтвердили в ГУ МВД по Москве. Украденный телефон стоил 103 тысячи 900 рублей.