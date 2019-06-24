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10:40   24 Июня 2019
Россия

Гендиректора Chanel обокрали в центре Москвы на два миллиона рублей

Гендиректора Chanel обокрали в центре Москвы на два миллиона рублей

Гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена обокрали в Москве. Сумма ущерба составила два миллиона рублей. 

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам собеседника агентства, неизвестный похитил у Шенена телефон Apple. Случай произошел рядом со зданием факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

«Затем через приложение Apple Pay злоумышленик списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей», — уточнил он. 

Факт инцидента подтвердили в ГУ МВД по Москве. Украденный телефон стоил 103 тысячи 900 рублей. 

«По факту случившегося начата доследственная проверка», — добавили в пресс-службе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #гендиректор chanel

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