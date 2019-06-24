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10:44   24 Июня 2019
Россия

Спасшего пенсионера от медведя мужчину наградили в Балаково

Спасшего пенсионера от медведя мужчину наградили в Балаково

Жителя города Балаково Ивана Павлова, который спас пенсионера от медведя, наградили на совещании при главе Балаковского района. Церемония состоялась в понедельник, 24 июня.

Глава района Александр Соловьев вручил герою благодарственную грамоту «за разумную инициативу, мужество и решительные действия, проявленные при спасении человека от нападения хищного зверя», а также букет цветов.

Ранее 15 июня цирковая медведица по кличке Майя в гаражном массиве атаковала прохожего. Оба мужчины пострадали. Как отмечают местные СМИ, сейчас судьба животного неизвестна. По данным чиновников, решить ее должен собственник.

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Автор: Арсений Аскольский
#саратов #нападение #медведица #балаково

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