Главе Челябинска предложили уволиться, чтобы «перезагрузить» администрацию

Главе Челябинска Владимиру Елистратову предложили уволиться по собственному желанию. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Алексея Текслера.

По мнению главы региона, такое решение было принято, чтобы перезагрузить администрацию Челябинска для решения насущных проблем города. Он подчеркнул, что эти изменения были необходимы. Также он добавил, что жители Челябинска не доверяют главе города.

«Потому я предложил Владимиру Алексеевичу написать заявление, это было совместное решение. Он согласился с тем, что не совсем есть контакт, понимание между нами», — сказал Текслер.

Глава региона добавил, что 8 сентября в городе пройдут выборы не только губернатора области, но и выборы в районные советы депутатов. Из их числа позже сформируется новый состав гордумы.

«Он и будет определять сроки проведения [конкурса по выбору нового главы Челябинска]», — уточнил Текслер.

Ранее стало известно, что Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Пока врио главы города назначен первый заместитель главы Наталья Котова.