Демократ Джо Сестак объявил об участии в президентской кампании в США

Экс-конгрессмен от штата Пенсильвания демократ Джо Сестак объявил о выдвижении кандидатуры на пост президента США. Видеообращение адмирал ВМС США в отставке разместил в воскресенье, 23 июня, на личном сайте.

Как объяснил политик, о решении участвовать в выборах он сообщил «несколько позже» других кандидатов, потому что его дочь боролась с раком и недавно одержала победу на болезнью,

«Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса», — говорится в сообщении.

Сестак хочет бороться за права рабочего класса, а также с «несправедливостью, связанную с контролем Китая над сетями 5G, а также с российским вмешательством в американские демократические выборы». Еще одной целью демократ назвал «остановку изменения климата».