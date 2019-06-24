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10:30   24 Июня 2019
Россия

Автора потерянной записки для Путина ищет омбудсмен в Коми

Автора потерянной записки для Путина ищет омбудсмен в Коми

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская разыскивает женщину, написавшую записку для президента РФ Владимира Путина в 2010 году.

Во время Прямой линии с президентом 20 июня Путина спросили, бывает ли ему стыдно, на что глава РФ рассказал историю о потерянной записке с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время его визита в регионы в 2010 году.

«Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, её ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, и отсмотрели эту фотографию со всеми, кто мог ее знать, на сегодняшний день никто не узнал. Я вот смотрю и её не знаю, она ко мне не приходила», — рассказала омбудсмен Быковская, сообщают РИА Новости.

Ситуация произошла во время визита президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года: он посещал промышленные предприятия Коми и встречался с главой Республики Вячеславом Гайзером. Две женщины, ожидавшие Путина, написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать письмо президенту — она встала на колени перед главой РФ, тот попросил ее подняться и взял из ее рук записку.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда откровенно отвечает на вопросы граждан, потому что чувствует свою ответственность перед людьми. «И он считает, что единственное для него возможное  — это быть с людьми предельно откровенным. Это то, как я понимаю»,  — заявил Песков.

Автора потерянной записки для Путина ищет омбудсмен в Коми

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Автор: Тимофей Булочкин
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