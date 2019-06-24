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10:13   24 Июня 2019
Россия

Судно с углем под флагом РФ село на мель в Азовском море

Судно с углем под флагом РФ село на мель в Азовском море

Российское судно, перевозившее уголь, село на мель в Тюмрюкском районе Краснодарского края. Случай произошел в Азовском море. Экипаж не пострадал.

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

По словам собеседницы агентства, сославшейся на данные единой диспетчерской службы района, сегодня около 4:44 (по московскому времени) судно под флагом России село на мель. 

«На судне находился экипаж в составе 14 человек, грузом был уголь. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет», — уточнила она. 

Представитель пресс-службы также добавила, что окружающей среде и экологии ничто не угрожает. Сейчас судно пытаются снять с мели, буксируя его. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #азовское море #судно #мель

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