Иран успешно отразил кибератаки США

Кибератаки США не смогли навредить системам управления ракетами Ирана. Об этом 24 июня заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми, передает Mehr.

Ранее Америка заявляла, что Пентагон осуществил давно запланированную кибератаку, чтобы отключить иранские системы запуска ракет.

Однако попытки американских спецслужб взломать систему не увенчалась успехом. Об этом Джахроми написал в Twitter.

«Они [США] стараются, но еще не провели успешную атаку», — написал он.

Он также ответил на вопросы СМИ по поводу того, правдивы ли сообщения о кибератаках.

«Мы имеем дело с кибертерроризмом уже долгое время», — подтвердил министр.

При этом Джахроми добавил, что в 2018 году Иран отразил 33 миллиона атак.