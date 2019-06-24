Врио главы Мурманской области уволил заместителя после Прямой линии с Путиным

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис решил уволить заместителя Инну Погребняк, курирующую медицинскую сферу в регионе. Об этом он сообщил на совещании в региональном правительстве 24 июня.

Глава отметил, что Погребняк покидает пост «по целому ряду причин».

«Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», — отметил Чибис.

Отсутствие стабильности и понимания уровня доходов только отпугивает специалистов. Врио губернатора поручил и.о. главы регионального министерства здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание не только на оплату труда докторов, но и лекарственное обеспечение области.

«Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо», — отметил врио губернатора.

Острыми проблемами сферы стали высокая смертность от инфаркта и состояние ряда больниц.

«Мы думали, что в 90-е годы было хуже. Но это не так. И это страшно», — подчеркнул Чибис.

20 июня состоялась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным. В эфире один из врачей Мурманской области рассказал, что его зарплата составляет 20 тысяч рублей. Чибис решил проверить обращения, в которых населения жалуется на оплату труда.