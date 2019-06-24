Модуль для дистанционного обслуживания спутников создается в России
Специалисты ЦНИИ робототехники и технической кибернетики создают оборудование для удаленного обслуживания комических аппаратов, находящихся на орбите.
Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на директора и главного конструктора ЦНИИ РТК Александра Лопоту.
По словам Лопоты, институт создает роботехническое обеспечение перспективных молодых аппаратов.
«Это полезная нагрузка на базовую платформу космического аппарата, которая превращает его в сервисный, способный выполнять операции по орбитальному обслуживанию», — рассказал руководитель института.
Лопота отметил, что оборудование будет представлять собой блок с манипуляторами, сменным инструментом, топливом для дозаправки космических аппаратов.
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. pic.twitter.com/bGoDDkfuXe— Питер онлайн (@SpbPiter) April 27, 2019