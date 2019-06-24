Модуль для дистанционного обслуживания спутников создается в России

Специалисты ЦНИИ робототехники и технической кибернетики создают оборудование для удаленного обслуживания комических аппаратов, находящихся на орбите.

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на директора и главного конструктора ЦНИИ РТК Александра Лопоту.

По словам Лопоты, институт создает роботехническое обеспечение перспективных молодых аппаратов.

«Это полезная нагрузка на базовую платформу космического аппарата, которая превращает его в сервисный, способный выполнять операции по орбитальному обслуживанию», — рассказал руководитель института.

Лопота отметил, что оборудование будет представлять собой блок с манипуляторами, сменным инструментом, топливом для дозаправки космических аппаратов.