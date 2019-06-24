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9:37   24 Июня 2019
Россия

Модуль для дистанционного обслуживания спутников создается в России

Модуль для дистанционного обслуживания спутников создается в России

Специалисты ЦНИИ робототехники и технической кибернетики создают оборудование для удаленного обслуживания комических аппаратов, находящихся на орбите.

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на директора и главного конструктора ЦНИИ РТК Александра Лопоту. 

По словам Лопоты, институт создает роботехническое обеспечение перспективных молодых аппаратов. 

«Это полезная нагрузка на базовую платформу космического аппарата, которая превращает его в сервисный, способный выполнять операции по орбитальному обслуживанию», — рассказал руководитель института. 

Лопота отметил, что оборудование будет представлять собой блок с манипуляторами, сменным инструментом, топливом для дозаправки космических аппаратов. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #цнии ртк

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