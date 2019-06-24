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9:19   24 Июня 2019
Россия

Два ноутбука на 300 тысяч рублей украли у московского звукорежиссера

Два ноутбука на 300 тысяч рублей украли у московского звукорежиссера

Неизвестный украл рюкзак с ноутбуками на 300 тысяч рублей у звукорежиссера московского театра. Случай произошел в центре Москвы. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По словам источника, у сотрудника театра был украден рюкзак с двумя ноутбуками. 

«Да, обокрали звукорежиссёра Театра Наций, он обратился в правоохранительные органы», — сообщил собеседник агентства. 

В воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился молодой человек 27 лет, работающий звукорежиссером в одном из театров. Он заявил, что в субботу, 22 июня, нашел рюкзак на улице Петровка, дом 28. 

Сотрудники полиции заявили, что рюкзак с ноутбуками Apple, принадлежащими театру, общая стоимость которых составляет 300 000 рублей, находился на лавке. 

В ведомстве добавили, что проводится проверка. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #apple #кража #ноутбки

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