Снайперские винтовки ORSIS Т-5000 появятся на вооружении МВД

Министерство внутренних дел сделало заказ на пробную партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000, рассказал генеральный директор компании «Промтехнология», которая представляет оружейный бренд, Владимир Злобин. Он дал интервью РИА Новости 24 июня.

«Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000», — сказал он.

Гендиректор также рассказал, что Федеральная служба охраны получила партию карабинов ORSIS К-15 «Брат», а к концу текущего года у Федеральной службы безопасности и Росгвардии появятся модернизированные версии данной разработки.

«Они будут более интересные и более совершенные», — подчеркнул собеседник.

ORSIS Т-5000, по заявлениям «Промтехнологии», является принципиально новым оружием семейства, полностью отвечающее современным требованиям. На базе винтовки создали снайперский комплекс «Точность».

Оружие позволяет снайперу без предварительной пристрелки поразить цель на дистанции до полутора километров в любое время суток и при разных погодных условиях. ORSIS Т-5000 выпускается в двух калибрах и предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.