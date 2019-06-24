Япония рассчитывает на дальнейшие упорные переговоры с РФ по мирному договору

Власти Японии накануне запланированной на 29 июня встречи премьер-министра Синдзо Абэ и российского лидера Владимира Путина надеются на продолжение упорных переговоров на тему заключения мирного договора между двумя странами, сказал в понедельник на пресс-конференции в Токио глава японского кабмина Есихидэ Суга.

«Мы намерены продолжать плотные переговоры на основе нашей позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор после решения территориальной проблемы», — отметил Суга.

Говоря о конкретных договоренностях, к которым рассчитывает прийти Япония по итогам встречи на высшем уровне, Суга заявил, что «в настоящее время продвигается конкретизация экономического плана из восьми пунктов», ранее предложенного Абэ.

Двусторонняя встреча лидеров Японии и России запланирована на второй день саммита «большой двадцатки» в Осаке.