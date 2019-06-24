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8:46   24 Июня 2019
Россия

Военные из РФ проведут наблюдательные полеты над США и Швецией

Военные из РФ проведут наблюдательные полеты над США и Швецией

Российские наблюдатели до конца недели пролетят над США и Швецией в рамках договора по открытому небу, сообщили в газете Вооруженных сил России «Красная звезда» 24 июня.

Операция над Штатами будет проходить на отечественном самолете Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня. Воздушное судно поднимется в небо с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, а максимальная дальность полета составит 5,1 километра.

«Другой [полет] — над территорией Швеции на российском самолете наблюдения Ан-30Б в период с 24 по 28 июня с аэродрома открытого неба Уппсала на максимальную дальность 1700 километров», — продолжили в газете.

Маршруты наблюдательных полетов уже согласованы. Во время мероприятия на российском борту будут находиться американские и шведские специалисты, которы проследят за порядком применения аппаратуры и соблюдением положений договора.

Военные из РФ проведут наблюдательные полеты над США и Швецией

С 24 по 28 июня над Россией проведут аналогичную операцию Франция и Германия. Миссия будет использовать французский самолет наблюдения С-130Н, который поднимется в воздух с аэродрома Кубинка.

«В ходе полета по согласованному маршруту в данном случае уже российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — отметили в «Красной звезде».

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Автор: Анна Манц
#сша #швеция #военные #полет #наблюдатели

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