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8:17   24 Июня 2019
Россия

Глава Челябинска решил покинуть пост

Глава Челябинска решил покинуть пост

Губернатор Челябинска Владимир Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы 24 июня.

«Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят», — сообщила собеседник.

В понедельник будет проведено внеочередное заседание депутатов, на котором рассмотрят заявление челябинского главы и выберут исполняющего обязанности губернатора.

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Автор: Анна Манц
#увольнение #челябинск #елистратов

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