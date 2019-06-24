Глава Челябинска решил покинуть пост

Губернатор Челябинска Владимир Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы 24 июня.

«Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят», — сообщила собеседник.

В понедельник будет проведено внеочередное заседание депутатов, на котором рассмотрят заявление челябинского главы и выберут исполняющего обязанности губернатора.