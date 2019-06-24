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Глава Челябинска решил покинуть пост

Глава Челябинска решил покинуть пост

 Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич

Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

 России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР

России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР
7:55   24 Июня 2019
Россия

Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич

Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич

Сенатор Франц Клинцевич в интервью iReactor прокомментировал провальность митинга оппозиции в Москве.

Мэрия столицы согласовала на 23 июня проведения акции, нацеленной на поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и «политзаключенных». Организованный либералами митинг собрал крайне сомнительных личностей и откровенных фриков, при этом не вызвав массовой поддержки.

Клинцевич отметил, что оппозиция продолжает попытки пропиариться на изжившей сея теме. По его словам, власть вменяемо показала ошибки, как их будут исправлять и кто в них виноват. Сенатор напомнил, что журналист также призвал сторонников не возбуждать общественность.

Член Совфеда уверен, что попытки либеральной общественности раздуть ситуацию вокруг Голунова лишь доказывает заказной характер данных провокаций. Дальнейшие попытки раздуть конфликт ни к чему не приведут, отметил он.

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Автор: Олег Королев
#москва #клинцевич #митинг #голунов

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