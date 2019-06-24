Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич

Сенатор Франц Клинцевич в интервью iReactor прокомментировал провальность митинга оппозиции в Москве.

Мэрия столицы согласовала на 23 июня проведения акции, нацеленной на поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и «политзаключенных». Организованный либералами митинг собрал крайне сомнительных личностей и откровенных фриков, при этом не вызвав массовой поддержки.

Клинцевич отметил, что оппозиция продолжает попытки пропиариться на изжившей сея теме. По его словам, власть вменяемо показала ошибки, как их будут исправлять и кто в них виноват. Сенатор напомнил, что журналист также призвал сторонников не возбуждать общественность.

Член Совфеда уверен, что попытки либеральной общественности раздуть ситуацию вокруг Голунова лишь доказывает заказной характер данных провокаций. Дальнейшие попытки раздуть конфликт ни к чему не приведут, отметил он.