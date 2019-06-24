Митинг в поддержку Ивана Голунова 23 июня в Москве, согласованный столичной мэрией, стал очередной попыткой либеральной оппозиции привлечь к себе внимание, заявил корреспонденту iReactor российский политолог Сергей Простаков.

Напомним, что после освобождения журналиста «Медузы» оппозиционеры изменили тему акции и стали выступать против «фальсификации обвинений», призывая выпускать на свободу всех фигурантов спорных дел. Видимо, либералам неважно, что тогда улицы России наполнятся множеством настоящих преступников.

Пойдя недовольным навстречу, власти поступили мудро, позволив людям «выпустить пар» и избежав тем самым нагнетания обстановки. Тем более, что на улицы вышли преимущественно странные фрики с абсурдными лозунгами, которые сложно воспринять всерьез.

Простаков добавил, что на фоне закрытия дела Голунова продолжение акций оппозиции стало банальной спекуляцией на громкой теме и попыткой напомнить о себе.