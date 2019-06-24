Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Власти Осаки в понедельник запретили пользоваться мусорными контейнерами и камерами хранения на станциях железной дороги на время проведения саммита «большой двадцатки» 28–29 июня, сообщает железнодорожная компания JR West.

Также, по информации администрации Осаки, с 27 июня могут вводиться временные ограничения дорожного движения близ территории проведения саммита, а также возле отелей, где расселены члены делегаций государств G20. Помимо этого, нельзя поднимать в небо квадрокоптеры.

Мероприятие пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе, безопасность участникам саммита будут гарантировать более 30 тысяч сотрудников полиции.