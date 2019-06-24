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7:21   24 Июня 2019
Весь мир

Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Власти Осаки в понедельник запретили пользоваться мусорными контейнерами и камерами хранения на станциях железной дороги на время проведения саммита «большой двадцатки» 28–29 июня, сообщает железнодорожная компания JR West.

Также, по информации администрации Осаки, с 27 июня могут вводиться временные ограничения дорожного движения близ территории проведения саммита, а также возле отелей, где расселены члены делегаций государств G20. Помимо этого, нельзя поднимать в небо квадрокоптеры.

Мероприятие пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе, безопасность участникам саммита будут гарантировать более 30 тысяч сотрудников полиции.

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Автор: Мария Милкевич
#безопасность #япония #саммит g20 #осака

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