Петербургские полицейские освободили участников провокации движения «Весна»

Петербургская полиция освободила активистов движения «Весна», которые ранее были задержаны за проведение несогласованной акции. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Во время несанкционированной акции сотрудники полиции неоднократно предупреждали участников движения «Весна» о несогласованности и незаконности мероприятия. После агрессивного игнорирования предупреждений несколько активистов были задержаны.

В минувшее воскресенье в Северной столице прошла акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и так называемых «политзаключенных». Власти города заявляли, что ранее они не поддержали проведения мероприятия. Очевидцы рассказали, что в так называемой акции «против полицейского произвола» участвовали несколько манифестантов, которые держали плакаты и фотографии фигурантов.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал политические партии и общественные организации воздержаться от проведения публичных акций и митингов во время праздника для выпускников «Алые паруса».