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Глава Челябинска решил покинуть пост

 Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич

Организаторы фрик-митинга проводят его по исчерпанной теме, заявил сенатор Клинцевич
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

 России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР

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7:21   24 Июня 2019
Общество

Петербургские полицейские освободили участников провокации движения «Весна»

Петербургские полицейские освободили участников провокации движения «Весна»

Петербургская полиция освободила активистов движения «Весна», которые ранее были задержаны за проведение несогласованной акции. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Во время несанкционированной акции сотрудники полиции неоднократно предупреждали участников движения «Весна» о несогласованности и незаконности мероприятия. После агрессивного игнорирования предупреждений несколько активистов были задержаны.

В минувшее воскресенье в Северной столице прошла акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и так называемых «политзаключенных». Власти города заявляли, что ранее они не поддержали проведения мероприятия. Очевидцы рассказали, что в так называемой акции «против полицейского произвола» участвовали несколько манифестантов, которые держали плакаты и фотографии фигурантов.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал политические партии и общественные организации воздержаться от проведения публичных акций и митингов во время праздника для выпускников «Алые паруса».

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Автор: Олег Королев
#петербург #весна #незаконная акция

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