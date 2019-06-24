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Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

Использование урн и камер хранения запрещено в Осаке на время саммита G20

 России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР

России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР
7:03   24 Июня 2019
Весь мир

России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР

России, Индии и Китаю нужно вместе противостоять протекционизму, заявили в МИД КНР

России, Индии и Китаю на фоне сложной международной ситуации следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию. Об этом заявил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

По его словам, механизм трехсторонних встреч в рамках формата РИК продолжает развиваться. Так, в минувшем году на саммите G20 в Аргентине лидеры трех стран провели значимую встречу.

Также он заявил, что в нынешних условиях странам РИК нужно укрепить координацию по основным международным проблемам, совместно поддержать мультилатерализм, противостоять протекционизму и упрочнять сотрудничество в международной сфере.

Глава МИД Китая заявил, что такое взаимодействие поможет развитию сотрудничества этих стран на двустороннем уровне.

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Автор: Олег Королев
#россия #китай #индия

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