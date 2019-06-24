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6:20   24 Июня 2019
Весь мир

Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

Главы арабских племен «Заевфратья» поддержали курс сирийского руководства на восстановление страны. Об этом говорится в заявлении шейхов.

В заявлении говорится, что руководители племен выступили за сохранение единства и территориальной целостности страны. Также было озвучено предложение амнистировать всех, «чьи руки не запятнаны в крови», но кто был вынужден примкнуть к вооруженной оппозиции.

Ключевой проблемой шейхи считают иностранное вмешательство во внутренние дела Сирии.

Согласно заявлению шейхов, все полезные ископаемые на территории страны являются собственностью народа. Подчеркивается, что «никто не имеет права узурпировать сирийские природные богатства».

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки. В места постоянного проживания вернулись восемь человек.

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Автор: Олег Королев
#сирия #перемирие

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