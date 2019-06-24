Рейс Новосибирск — Анталия задержан на 12 часов из-за неисправности самолета
Самолет Airbus 330 авиакомпании «Айфлай» из-за неполадок не отправился в положенное время из Новосибирска в турецкую Анталию, рассказала РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
«По плану вылет на 08.55 (04.55 мск), задержан до 17.30 (13.30 мск). Причина — неисправность воздушного судна», — уточнила она.
Собеседница агентства добавила, что на борту были 324 пассажиров, а также десять членов экипажа.
«Пассажиры находятся в стерильной зоне. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Ожидается прибытие резервного воздушного судна», — добавила Горбунова.