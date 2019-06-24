Бюджетных мест в вузах России станет меньше

Число бюджетных мест в российских вузов в 2024 году сократится на 17 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительстве Федерального собрания о политике в сфере образования.

Ожидается, что за пять лет число бюджетных мест сократится на 17 процентов по сравнению с текущим годом. При этом число абитуриентов станет больше 15 процентов.

Согласно прогнозу в 2017, число выпускников и иностранных абитуриентов в 2024 году составит 575,7 тысячи мест. Позже прогноз вырост до 597,6 тысячи. В текущем году прогнозируется, что через пять лет их число составит 518,4 тысячи. Отмечается, что их число будет расти на 2-5 процента в год.

При этом, согласно докладу, число мест в 2020 году снизится на два процента, далее - на четыре процента ежегодно (до 432,4 тысячи бюджетных мест). Конкурс на бюджет составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4 процента.