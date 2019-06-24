Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бюджетных мест в вузах России станет меньше

Бюджетных мест в вузах России станет меньше

 Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

 Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу из Джакарты

Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу из Джакарты
Бюджетных мест в вузах России станет меньше

Бюджетных мест в вузах России станет меньше

 Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

 Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу из Джакарты

Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу из Джакарты
5:49   24 Июня 2019
Россия

Бюджетных мест в вузах России станет меньше

Бюджетных мест в вузах России станет меньше

Число бюджетных мест в российских вузов в 2024 году сократится на 17 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительстве Федерального собрания о политике в сфере образования.

Ожидается, что за пять лет число бюджетных мест сократится на 17 процентов по сравнению с текущим годом. При этом число абитуриентов станет больше 15 процентов.

Согласно прогнозу в 2017, число выпускников и иностранных абитуриентов в 2024 году составит 575,7 тысячи мест. Позже прогноз вырост до 597,6 тысячи. В текущем году прогнозируется, что через пять лет их число составит 518,4 тысячи. Отмечается, что их число будет расти на 2-5 процента в год.

При этом, согласно докладу, число мест в 2020 году снизится на два процента, далее - на четыре процента ежегодно (до 432,4 тысячи бюджетных мест). Конкурс на бюджет составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4 процента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#вузы #егэ #бюжетные места

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...