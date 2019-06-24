Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу из Джакарты

Власти Индонезии планируют к 2024 году перенести столицу на остров Калимантан, сообщил министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в интервью газете The Jakarta Post.

По его словам, будет создана особая структура, которая займется этим.

«Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице», — добавил он.

Министр подчеркнул, что было решено избрать для новой столицы город за пределами острова Ява, самого густонаселенного в мире. Конкретное место назовет президент Индонезии Джоко Видодо до конца года.

Фаворитом считается город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан.