Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке, сообщил в понедельник на пресс-конференции помощник министра иностранных дел Китая Чжан Цзюнь.

«Председатель Си Цзиньпин на полях саммита G20 примет участие во встрече лидеров трехстороннего формата Россия — Индия — Китай», — сказал Чжан Цзюнь.

При этом помощник главы МИД КНР не уточнил, когда конкретно состоится встреча. Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан заявил, что Си Цзиньпин пробудет в Японии с 27 по 29 июня.

Напомним, в середине июня на встрече в Бишкеке премьер Индии Нарендра Моди предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести на полях саммита «двадцати» в Осаке трехстороннюю встречу в формате РИК.