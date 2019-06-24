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5:02   24 Июня 2019
Россия

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице Facebook режиссер Виталий Манский.

По его словам, Харитонов умер в четверг.  Манский выразил соболезнования всем, кто помнит и любит актера.

Позже данную информацию  подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.

По информации «Пятого канала», причиной смерти актера стал рак желудка. Актер перенес шесть операций, однако справиться с болезнью он так и не смог.

Харитонов родился 1959 году в Киеве. Он сыграл более 30 ролей в фильмах, наиболее известные из них - «Человек-невидимка», «Тайна Черных дроздов», «Овод» и «Вольный ветер». В 1984-1990 годах был ведущим артистом Малого театра в столице. Его наиболее известные работы - роль Инсарова в «Накануне» Тургенева, Жадова в «Доходном месте» и т.д.

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Автор: Олег Королев
#актер #андрей харитонов

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