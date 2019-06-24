Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в воскресенье, выступая в городе Плайя-дель-Кармен, что собирается продать дом для президентского отдыха на острове Косумель в штате Кинтана-Роо с целью помочь нуждающимся жителям этого штата.

«Я хорошо изучу все, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо», — сказал глава Мексики.

Также в воскресенье в Мексике прошел аукцион по продаже бывших домов торговцев наркотиками. Служба управления и отчуждения имущества Министерства финансов латиноамериканской страны информирует, что в ходе публичных торгов были реализованы девять из 27 выставленных на торги резиденций наркобаронов, в результате государство получило 56,6 миллиона песо (порядка 3 миллионов долларов).

Большая часть этих денег пойдет на помощь беднякам штата Герреро.