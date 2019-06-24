Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

 Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

 Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным
Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

 Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

 Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным
4:49   24 Июня 2019
Весь мир

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в воскресенье, выступая в городе Плайя-дель-Кармен, что собирается продать дом для президентского отдыха на острове Косумель в штате Кинтана-Роо с целью помочь нуждающимся жителям этого штата.

«Я хорошо изучу все, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо», — сказал глава Мексики.

Также в воскресенье в Мексике прошел аукцион по продаже бывших домов торговцев наркотиками. Служба управления и отчуждения имущества Министерства финансов латиноамериканской страны информирует, что в ходе публичных торгов были реализованы девять из 27 выставленных на торги резиденций наркобаронов, в результате государство получило 56,6 миллиона песо (порядка 3 миллионов долларов).

Большая часть этих денег пойдет на помощь беднякам штата Герреро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#мексика #обрадор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...