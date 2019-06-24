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4:35   24 Июня 2019
Весь мир

Северокорейские рыбаки спасены в Японском море

Северокорейские рыбаки спасены в Японском море

Иностранный теплоход спас шестерых северокорейских рыбаков, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя владивостокского спасательно-координационного центра Николая Пирожкова.

МСКЦ получил сведения об инциденте в воскресенье, в 19:20 (12:20 мск). Капитан филиппинского теплохода Blue Balance (флаг Панамы) сообщил, что в субботу в 140 милях к юго-востоку от Находки ими были спасены шестеро северокорейских рыбаков с полузатопленной рыболовной шхуны, которая из-за шторма потерпела крушение 15 июня.

Сейчас теплоход следует из порта Ванино в КНР. По словам Пирожкова, спасенные находятся на борту. По решению судовладельца, экипаж сам выберет, где высадить рыбаков.

На прошлой неделе теплоход «Лиза» привел в Находку российскую яхту «Андиамо», которую ранее пытались задержать северокорейские рыбаки.

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Автор: Олег Королев
#японское море #северокорейские моряки

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