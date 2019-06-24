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4:18   24 Июня 2019
Россия

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Более 1,4 миллиона человек собрались в Петербурге в ночь на понедельник на празднике выпускников «Алые паруса», рассказал ТАСС врио губернатора Александр Беглов.

 

 

«Праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тыс. человек», — уточнил он.

В июне прошлого года, по данным УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на празднике присутствовали 1,2 миллиона человек.

Напомним, праздник «Алые паруса» находится в перечне мировых событий, посетить которые рекомендуют туристам из двух десятков европейских стран.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #алые паруса

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