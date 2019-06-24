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4:04   24 Июня 2019
Весь мир

Россия увеличила стоимость полета на «Союзах» для НАСА

Россия увеличила стоимость полета на «Союзах» для НАСА

Стоимость полета на МКС на российских кораблях «Союз» для астронавтов НАСА возросла, говорится в сообщении счетной палаты США.

Ранее сообщалось, что бюджет НАСА на 2020 финансовый год содержит упоминание о возможном заключении контракта с Роскосмосом на покупку двух мест на «Союзах» для доставки американских астронавтов на МКС осенью текущего года и весной 2020.

Отмечается, что в 2015 году НАСА заплатило 82 миллиона долларов за место на «Союзе». При этом представители программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА заявили, что не могут публично раскрыть стоимость за два дополнительных места, но отметили, что стоимость за кресло была на 5 процентов выше, в соответствии с инфляцией.

С 2011 года была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские «Союзы».

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Автор: Олег Королев
#наса #союз

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