Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году

Министерство обороны РФ приняло на вооружение новейший ЗРК ближнего радиуса «Сосна», впервые продемонстрированный на форуме «Армия-2018», заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех.

«В мае 2019 года положительно завершены межвидовые испытания ЗРК «Стрела-10МЛ» (в экспортном исполнении – ЗРК «Сосна»). Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение. Поставка машин запланирована на 2022 год», — отметили в холдинге.

Ранее управляющий директор разработчика ЗРК, конструкторского бюро Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев рассказал о высокой эффективности, точности и живучести «Сосны».

Также этот зенитно-ракетный комплекс имеет максимальную дальность поражения среди российских и иностранных аналогов с лазерно-лучевой системой наведения.