Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

 Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

 Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным
Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

Скончался театральный российский актер Андрей Харитонов

 Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей

Праздник «Алые паруса» в Петербурге собрал более 1,4 миллиона зрителей
ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

 Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке
Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

Си Цзиньпин встретится с лидерами России и Индии на полях G20

 Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным

Мексиканский лидер продаст президентский дом отдыха, чтобы помочь бедным
3:42   24 Июня 2019
Россия

Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году

Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году

Министерство обороны РФ приняло на вооружение новейший ЗРК ближнего радиуса «Сосна», впервые продемонстрированный на форуме «Армия-2018», заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех.

«В мае 2019 года положительно завершены межвидовые испытания ЗРК «Стрела-10МЛ» (в экспортном исполнении – ЗРК «Сосна»). Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение. Поставка машин запланирована на 2022 год», — отметили в холдинге.

Ранее управляющий директор разработчика ЗРК, конструкторского бюро Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев рассказал о высокой эффективности, точности и живучести «Сосны».

Также этот зенитно-ракетный комплекс имеет максимальную дальность поражения среди российских и иностранных аналогов с лазерно-лучевой системой наведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #минобороны #ростех #зрк сосна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...