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ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

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3:35   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины пожаловался в полицию на партию Саакашвили

ЦИК Украины отказал кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» в регистрации из-за нарушений.

Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля по смешанной системе: по партийным спискам пройдут 225 депутатов, еще 225 - через одномандатные округа. Принимать участие в выборах могут только партии, которые прошли пятипроцентный барьер.

В сообщении ЦИК Украины говорится, что комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатам, включенным в избирательный список от партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатам в одномандатных избирательных округах.

Отмечается, что данное связано с тем, что партия Саакашвили не могла обсуждать свое на заседании партийного совета 8 мая. Съезд партии 10 июня и выдвижение на нем кандидатов прошли в нарушение требований устава партии.

В связи с этим ЦИК направил в полицию копию своего постановление, а также копии протоколов с заседаний для проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законом мер реагирования.

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Автор: Олег Королев
#украина #саакашвили

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