Учения по борьбе с беспилотниками условного противника прошли на юге России

Военные Южного Военного округа провели учение по борьбе с БПЛА прошло на Кубани и на Северном Кавказе.

В сообщении говорится, что в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО на Ставрополье дежурными сменами расчетов ПВО и подразделениями беспилотной авиации было проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей, а также отражению ударов авиации условного противника.

Роль противников выполняли расчеты беспилотников из состава подразделенйи ЮВО, расположенных в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском крае.

В середине мая специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск Южного военного округа провели учения по отражению массированной атаки боевых дронов условного противника на полигоне в Краснодарском крае. Экипажи комплексов РЭБ обнаружили летящие БПЛА на минимальных и средних высотах в условиях радиопомех.